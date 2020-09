Passagier filmt tochtje op luxueuze maar door corona verlaten veerboot: “Hopelijk was de kapitein op post”

Door de maatregelen om het coronavirus in te dijken, blijven heel wat vliegtuigen, treinen en zelfs boten leeg. Een Britse man voer vorige week naar zijn thuisland vanuit Nederland op een luxueuze veerboot waar plaats is voor 1.200 passagiers. Maar Tony Fisher was zo goed als de enige passagier op het ‘spookschip’. “Normaal bruist het hier van het leven in de zomer. Maar omdat er geen passagiers zijn, doet de bemanning ook niet de moeite om cafés of restaurants te openen”, aldus Fisher die de uitgestorven veerboot filmde. “We kunnen alleen maar hopen dat de kapitein op post blijft.”