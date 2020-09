Jambon verwijst naar “summier” politieverslag, maar kan niet hele commissie overtuigen

Een op zijn best summier politieverslag, andere informatie had het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) niet om te oordelen over de zaak-Chovanec. Dat zei Jambon dinsdag tijdens een hoorzitting in de Kamer naar aanleiding van het overlijden van een Slovaakse zakenman na een arrestatie in 2018. Maar Jambon kon niet alle fracties overtuigen. “Er was een rapport, er liep een gerechtelijk onderzoek, de Slovaakse ambassadeur kwam tot twee keer toe naar uw kabinet en er viel een dode. Legt u mij in hemelsnaam uit waarom die knipperlichten niet voldoende waren om actie te ondernemen?”