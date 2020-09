Juffen vormen erehaag voor leerlingen De Bilter op eerste schooldag

De leerlingen van GO! basisschool De Bilter mochten over de rode loper om hun eerste schooldag te beginnen. Foto: FrMi

Heers - De leerlingen van GO! basisschool De Bilter in het centrum mochten over de rode loper om hun eerste schooldag te beginnen. De juffen vormden een erehaag, netjes met het mondmasker op de snoet.

“We beseffen dat het niet fijn is voor de ouders om hun kind de eerste schooldag aan de schoolpoort af te geven”, zegt directrice Ingrid Vangrootloon. “Maar onze leerkrachten doen er vandaag echt alles aan om de kinderen een warm welkom te geven. De spreuk van de dag is: we blazen het nieuwe schooljaar in. Er zijn allerhande activiteiten voorzien binnen de klas, zoals kennismakingsspelletjes en kringgesprekken. Op het einde van de dag doen we een aangeleerd dansje met de ganse school. Via foto's en Facebook Live kunnen de ouders de activiteiten meevolgen.”

Frank Missotten