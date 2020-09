Nog maar vier coronapatiënten in Limburgse ziekenhuizen, waarvan twee op intensieve zorgen

Hasselt - Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen in onze provincie is gedaald naar 22 per dag (-11%). In de Limburgse ziekenhuizen liggen nog vier coronapatiënten.

Van 22 tot en met 28 augustus testten 155 Limburgers positief op Covid-19, 19 minder dan de week daarvoor. Het reproductiegetal in onze provincie bedraagt 0,935. Daarmee verliest het virus aan kracht en dooft de epidemie verder uit. 13 Limburgse gemeenten zijn al minstens een week coronavrij. 10 gemeenten zitten nog altijd boven de drempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners. De besmettingsgraad ligt het hoogst in Maasmechelen, een gevolg van de uitbraak van het virus onder Portugese arbeiders. In heel België komen er elke dag nog gemiddeld 431 nieuwe besmettingen bij in ons land. Dat is 12% minder dan vorige week.

Hoewel het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie maar langzaam daalt, is er van extra druk in de Limburgse ziekenhuizen geen sprake. Vandaag zijn er nog vier coronapatiënten gehospitaliseerd, waarvan er twee intensieve zorgen nodig hebben. Dat is het laagste cijfer sinds de start van de pandemie, half maart. Op het hoogtepunt van de crisis, half april, telden de Limburgse ziekenhuizen ruim 430 coronapatiënten.

Vier sterfgevallen per dag

Ook nationaal blijft het aantal ziekenhuisopnames dalen. Er worden nu gemiddeld 14 nieuwe patiënten per dag opgenomen, 40 procent minder dan de week ervoor. Er liggen 243 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, een kwart minder dan vorige week. Wel moeten we nog elke dag gemiddeld 4 coronadoden betreuren, al is dat bijna de helft minder dan een week geleden. Het effect van de hittegolf lijkt volledig uitgespeeld.