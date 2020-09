Roos Van Acker (43) is weer single. De radiopresentatrice en Tobias Vandenbosch zijn na zes jaar uit elkaar gegaan. Dat zegt Van Acker in ‘Primo’.

“Ik dacht dat we de goeie richting uitgingen”, aldus Van Acker. “Dat was lange tijd ook het geval, zij het met kleine stapjes. Maar uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan omdat ...