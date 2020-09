NAVO: “Russisch gevechtsvliegtuig dringt Deens luchtruim binnen tijdens oefening”

Een Russisch gevechtsvliegtuig heeft een Amerikaanse bommenwerper tot in het Deense luchtruim gevolgd tijdens een oefening van de NAVO. Volgens het bondgenootschap is het de eerste keer in jaren dat dit gebeurt en wijst dit op een “nieuw niveau van het Russische provocatieve gedrag”. De Deense minister van Defensie Trine Bramsen heeft het incident veroordeeld.