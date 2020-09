Een eerste aankomst bergop op een col van eerste categorie. De aanloop naar de voet van de slotklim is glooiend, de weg naar het skioord zelf in Orcières-Merlette is gelijkmatig en niet de meest lastige klim ooit. De klassementsrenners zullen elkaar nog niet de duivel aandoen. Deze aankomst lijkt ons op het lijf geschreven van ­gele trui Julian Alaphilippe. Deceuninck - Quick-Step wil rit­zeges, dit lijkt ons opnieuw een uitgelezen kans.