Gebreide gilets voor de herfst

De zomervakantie is gedaan en in de winkels verdwijnen langzaam maar zeker de fleurige jurkjes en bloesjes: tijd voor de herfstcollectie. En daar hoort een gebreide trui bij. De gilets zijn niet alleen zacht en lieflijk ook houden ze je warm op frisse avonden. Maar hoe combineer je de trui met je favoriete kleding? Wij zetten je alvast op weg met een jurk, jeans en korte rok.

In combinatie met jeans

Je kinderen snel ophalen aan de schoolpoort, nog even naar de bakker of soep brengen bij de grootouders: soms moet een outfit gewoon praktisch en comfortabel zijn om de dag door te komen. Kies voor jeans met een beetje stretch zodat je gemakkelijk kan bewegen in combinatie met een stijlvol muiltje: en dat kan ook zonder hak. Een ruimzittend T-shirt in combinatie met een opvallende ketting geeft het geheel wat meer pit. En die gilet? Die mag gerust een fel kleurtje hebben.

1. Gilet met knopen - 59,99 euro bij Close-up 2. Jeans ‘Only’ - 39,99 euro bij ZEB 3. muiltjes ‘Robien’ - 310 euro bij Virginie Morobé 4. T-shirt - 65 euro bij Essentiel 5. Buideltas - 12,99 euro bij Zara 6. Ketting - 210 euro bij Wouters & Hendrix

In combinatie met een lange jurk

Lange jurken met een gebreide trui zijn allesbehalve ouderwets als je ze goed combineert. Kies voor een jurk met een opvallend patroon of print en een enkellaarsje. Met een klassieke ‘Chelsea Boot’ sla je de bal nooit mis. Nog een grote handtas erbij en een opvallend paar oorbellen voor de nodige glans en je bent klaar voor een warme werkdag of aperitiefmoment.

1. Gilet met knopen - 49,95 euro bij Twee Meisjes 2. Jurk - 59,99 euro bij Vila 3. Chelsea boots - 119,95 euro bij Sacha 4. Handtas ‘Grand Trianon’ - 540 euro bij Marie Martens 5. Oorbellen - 79 euro bij Swarovski.

In combinatie met een korte rok

Op zoek naar een sexy outfit? Dan kan je de hippe gilet ook combineren met een kort rokje. En dat kan gerust een lederen rok zijn. De stoere stof in combinatie met de wol van het gilet geeft de hele outfit een lieflijke uitstraling. Het model van de minirok en de glanzende veterschoenen zorgen voor een beetje pit.

1. Gilet met knopen YAS - 69,99 euro bij Zalando 2. Lederen rok - 199 euro bij & Other Stories 3. Heuptasje - 19,99 euro bij H&M 4. T-shirt - 40 euro bij La Vie est Belge 5. Veterschoen Tamaris - 69,99 euro bij Berca 6. Oorbellen - 19,95 euro bij Bijou Brigitte.