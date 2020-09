‘Thuis’ komt met verklaring na verwarring over rode tentjes in seizoensfinale

Twee rode tentjes, dus twee doden. Dat was de cliffhanger waarmee ‘Thuis’ vervroegd afscheid nam van de kijkers in de seizoensfinale in april. Wie maandag eindelijk op antwoorden had gehoopt, heeft die niet gekregen. Sterker nog, er werd met geen woord gerept over mogelijke doden. Dat leidt tot verwarring bij de kijkers, waardoor Eén zich genoodzaakt ziet een uitleg online te zetten.