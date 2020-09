OPROEP. Let u op de kleinkinderen in deze coronatijd?

Hasselt - Met de start van het nieuwe schooljaar worden in heel wat gezinnen de grootouders opnieuw ingeschakeld om de kleinkinderen op te vangen. Maar in deze coronatijd is niets nog vanzelfsprekend, ook niet de opvang van de kleinkinderen. Bent u een grootouder en bent u van plan om uw kleinkinderen op te vangen? Laat het ons hier weten

Nu de vakantie op zijn einde is gelopen en het nieuwe schooljaar van start is gegaan, wordt in heel wat gezinnen opnieuw gerekend op de grootouders om de kleinkinderen na school op te vangen. Maar in coronatijd is die opvang niet zo vanzelfsprekend. De kinderen verlaten immers hun ‘thuisbubbel’ en hebben op school contact met heel wat andere kinderen, waarmee de kans op besmetting dus stijgt. Heel wat grootouders stellen zich de vraag of ze een gezondheidsrisico lopen door hun kleinkinderen op te vangen. Bent u een grootouder en bent u van plan om uw kleinkinderen op te vangen? En zo ja, neemt u dan speciale voorzorgsmaatregelen: draagt u bijvoorbeeld een mondmasker in het bijzijn van uw kleinkinderen? Of respecteert u de afstandsregels? Wilt u als grootouder hierover getuigen, laat het ons dan weten via dit dossier.