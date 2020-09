Ook eerste schooldag voor prinses Eléonore

Ook voor prinses Eléonore was het dinsdag de eerste schooldag. De koning en de koningin brachten haar naar het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem, waar ze in het eerste middelbaar start. De drie andere kinderen van het vorstenpaar vatten eerder het nieuwe schooljaar aan.

Door de inschrijvingscriteria die het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel hanteert, kon prinses Eléonore daar niet langer naar school gaan. Daardoor start ze nu dus in het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem.

Voor kroonprinses Elisabeth begon het nieuwe academiejaar maandag al aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Haar broers Gabriël en Emmanuel startten vorige week al aan de International School of Brussels.

