Cosmeticareus MAC gaat in zee met Spaanse zangeres

Het Canadese cosmeticamerk MAC gaat voor hun nieuwste campagne in zee met Rosalía, een Spaanse zangeres. Dat heeft het merk zelf bekendgemaakt op Instagram.

Rosalía, een 26-jarige singer-songwriter uit Catalonië, werkte al samen met onder meer J Balvin en Pharrell Williams. Ook ontving de Spaanse in 2018 twee Latin Grammy Awards voor haar single ‘Malamente’.

Reden genoeg voor cosmeticareus MAC om de Spaanse uit te roepen tot ambassadrice voor hun nieuwste campagne. Rosalía is alvast blij met de samenwerking. “Het is echt een eer dat ik het gezicht mag zijn van deze campagne. Vooral het individuele karakter van de campagne spreekt me aan.”

Met ‘Viva Glam’ lanceert MAC vier nieuwe lipsticks, die op 24 september uitgebracht worden. De campagne, die sinds 1994 bestaat, schenkt de opbrengsten aan organisaties die zich inzetten voor gelijkheid tussen man en vrouw, de transgendergemeenschap en holebi’s. Ook verenigingen die mensen met hiv ondersteunen, worden financieel bijgestaan.