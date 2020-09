Nieuw logo voor C&A

Kledingketen C&A vond het tijd voor vernieuwing en komt met een nieuw logo op de proppen. Met de bijhorende slogan ‘Wear the Change” wil het merk zich nog meer focussen op duurzaamheid.

Bij de lancering van de nieuwe herfst- en wintercollectie pakt het van oorsprong Nederlandse merk uit met een nieuw logo en slogan. Eerder dook de slogan ook al op voor de duurzame kledinglijn en andere groene alternatieven van C&A. Maar nu wordt de slogan uitgebreid naar het hele merk.

“De nieuwe naam en slogan zijn gebaseerd op veranderingen in het milieu”, zegt C&A aan Retail Detail. “Dat heeft te maken met het zogenaamde ‘Nieuwe Normaal’, iets waar we dagelijks mee te maken hebben.” Het merk wil zich ook meer focussen op drie aspecten: duurzaamheid, prijs-kwaliteitverhouding en inclusiviteit.

Het bekende logo werd in een nieuw jasje gestoken. De kenmerkende, gekartelde rand rond de letters is verdwenen. Het nieuwe ‘C&A’ oogt directer en strakker, wat dan weer het ongedwongen karakter van het merk in de verf moet zetten.