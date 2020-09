Onderwijsminister positief over oproep om schoolvakanties te hervormen

Minister Caroline Désir (PS) van het Franstalig onderwijs reageert positief op de open brief van een aantal organisaties om het ritme van de schoolvakanties aan te passen. Het voorstel houdt in dat er na zeven weken les twee weken schoolvakantie volgen. De kerstvakantie blijft behouden, maar Allerheiligen of Pasen vallen niet meer noodzakelijk in een vakantieperiode.