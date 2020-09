Zoutkist hangt vol met artistiek fruit

Sint-Truiden - Het liep niet gesmeerd, de organisatie van de vierde fototentoonstelling van de Keizerlijke Commanderie, maar vrijdag 4 september gaat ze dan toch open.

Zowat alle activiteiten van tal van verenigingen kregen dit jaar te maken met coronaperikelen. Zo kon de jaarlijkse fototentoonstelling van de Keizerlijke Commanderie, met foto’s over het Haspengouws fruit, niet plaatsvinden in april toen onze stad in het centrum van de coronastorm lag.

Nochtans was het steeds de bedoeling om ook het grote publiek kennis te laten maken met het fotowerk van de deelnemers, en om de deelnemers ook te belonen met hun verdiende prijs.

Voor de vierde fototentoonstelling vond de Keizerlijke Commanderie onderdak in de Zoutkist, bij de Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden vzw, Tiensevest 25 in 3800 Sint-Truiden. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 4 september om 19 uur. Daarna is de expo vrij te bezoeken tijdens de weekends (op zaterdag en zondag) telkens van 13.30 tot 17 uur. De prijzen van de Commanderie zijn reeds toegekend door een vakjury. Eén prijs moet nog toegekend worden: de publieksprijs, die aangeduid wordt door de bezoekers aan de Zoutkist.

• Vrijdag 4 september 2020 om 19.00 uur: opening

• Zaterdag en zondag 5 en 6 september, 12 en 13 september, 19 en 20 september, telkens van 13.30 uur tot 17.00 uur: vrije toegang

• Zondag 20 september 2020 om 15.00 uur: prijsuitreiking

Gelieve u te voorzien van een mondmasker om de andere genieters van het Fruitige Haspengouw en het Haspengouws Fruit niet in gevaar te brengen.

Gratis toegang.