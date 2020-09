Platform ‘Beringen Helpt’ in een nieuw jasje gestoken

Beringen - Dat Beringen een warme stad is, hebben we tijdens de eerste maanden van de coronacrisis meer dan ooit mogen ervaren. In navolging van de website ‘Vlaanderen Helpt’, die midden maart het daglicht zag, richtte Stad Beringen het vrijwilligersplatform ‘Beringen Helpt’ op als antwoord op de golf van solidariteit die zichtbaar werd in Beringen.

In totaal boden 213 Beringenaren hun hulp aan. Boodschappen doen, de hond uitlaten, iemand opbellen om een babbeltje te slaan en het bieden van ondersteuning aan scholen tijdens de heropstart zijn maar enkele voorbeelden van activiteiten waarvoor de vrijwilligers hun handen uit de mouwen staken. Kortom: jullie hielpen waar mogelijk bij buren, familieleden, kennissen of wildvreemden die ondertussen al lang geen vreemden meer zijn.

“Dit succesverhaal willen we graag voortzetten. Tegelijkertijd zullen we het hulpplatform ook verder ontwikkelen en wordt het geüpdatet. De stad neemt de vrijwilligersverzekering voor haar rekening en de keuzemogelijkheden van het hulpaanbod worden uitgebreid. Zo kunnen we iedereen die zich graag inzet voor anderen verschillende opties naar keuze aanbieden. Een nieuwe start voor ‘Beringen Helpt’ dus. Het doel is dan ook om tot de ontwikkeling van een duurzaam platform te komen”, laat burgemeester Thomas Vints weten.

Ben jij al ingeschreven voor ‘Beringen Helpt’ en wil je in de toekomst graag jouw hulp blijven aanbieden? Dan is het belangrijk dat je jezelf opnieuw registreert op de vernieuwde versie van het platform. Dit kan via https://www.beringen.be/beringenhelpt. Ook nieuwe vrijwilligers kunnen zich via deze weg registreren. De komende maanden kunnen de hulpvragen sterk toenemen. Alle hulp is dus meer dan welkom! Ben jij geïnteresseerd, maar zit je nog met enkele vragen? Stel ze dan via beringenhelpt@beringen.be.

“In naam van het volledige stadsbestuur wil ik graag iedereen bedanken die zich de afgelopen maanden belangeloos heeft ingezet voor anderen. Jullie steun wordt enorm gewaardeerd”, besluit burgemeester Vints.