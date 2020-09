Een bijzondere 1 september in de Middenschool

Bret

Genk - Elk jaar is 1 september wel een beetje een bijzondere datum. De leerlingen kijken dan verwachtingsvol en waarschijnlijk ook een beetje zenuwachtig uit naar wie bij hen in de klas komt te zitten en van welke leraar ze Frans, Engels of wiskunde krijgen. Dit jaar is 1 september echter extra apart, ook in GO! Campus Genk Middenschool .

Het is niet alleen de eerste schooldag na een zalig deugddoende, zomerse vakantie maar ook een nieuwe start na een bijzonder lange periode die voor sommige leerlingen maar liefst 24 weken duurde. Nog nooit moesten wij als school veiligheidsmaatregelen invoeren en aan de leerlingen duidelijk maken op een eerste schooldag. De leerlingen kregen dus een briefing over looprichtingen, mondmaskers, afstand houden en desinfecterende gels.

Gelukkig bleef het daar niet bij. Als welkomstgeschenk voorzag de school in milieuvriendelijke drinkflessen die geheel in het project over de SDG’s (Sustainable Development Goals oftewel duurzame ontwikkelingsdoelen) passen. "Met deze 17 doelstellingen willen wij doorheen het jaar immers acties ondernemen die de stad Genk (en de schoolbuurt) ten goede komen", klinkt het. "De eerstejaars kwamen ’s morgens reeds naar school en hadden de speelplaats voor zich alleen. De tweedejaars verwelkomden wij vanwege de pandemie immers pas na de middag. Er werden kennismakingsspelen georganiseerd en uiteraard werd de school verkend. Zo troffen de leerlingen onze volledig vernieuwde leeshoek aan. Onze school beschikt sinds dit jaar immers over een heuse bibliotheek. De kinderen mogen hier boeken komen ontlenen, in stilte gebruik maken van de digitale platformen of gewoon de krant lezen tijdens de middagpauzes. Op de campus beschikken wij nu ook over een volledig bos. In ons bos werden tijdens de vakantie wandelpaden aangelegd en zithoeken geplaatst."

"Aangezien de leerlingen tijdens de pauzes het groen mogen opzoeken, maakten wij ook een korte natuurwandeling. Doelstelling 15 van de eerder vernoemde SDG’s handelt over het beheer van bossen en het herstellen en bevorderen van het duurzaam gebruik van ecosystemen. Onze kinderen maakten meteen kennis met hoe we die doelstellingen in de praktijk trachten te brengen. Na het uitdelen van de handboeken zat de voormiddag er reeds op. Hopelijk zijn we vetrokken voor een fijn en veilig schooljaar!"