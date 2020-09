Nieuwe school voor ¨Pallieter

Overpelt

Pelt - Pallieter betrekt op deze eerste schooldag nieuwe lokalen in het gerenoveerd Haspershovenschooltje.

De eerste schooldag in Pallieter in nieuwe lokalen… Vreugdevolle gezichtjes, vragende gezichtjes maar o zo blij om eindelijk alle vriendjes weer terug te zien. Dat was wat we deze ochtend zagen.

Het overkoepelend project 'Pallieter op de planken' gaf meteen het elan voor het nieuwe schooljaar weer, maar niet alleen dat !

Vooral de intrek in de gerenoveerde gebouwen van het Haspershovenschooltje maakte deze eerste schooldag ook een beetje feestelijk ondanks mondmaskertjes en afstand bewaren en nog meer maatregelen.

Een ganse vakantie werd er met heel veel teamleden van Pallieter doorgewerkt onder het toeziend oog van Jaak Hoeben, voorzitter van het schoolbestuur en Jan Winters, de meest handige man en ook lid in ons schoolbestuur, om alles op tijd klaar te krijgen.

Deze ochtend werd het lint doorgeknipt en betrokken we de nieuwe klaslokalen onder luid applaus en gejuich van de kinderen. We zijn blij en dankbaar dat we meer plaats hebben voor onze leerlingen en met ons hele team bouwen we nu verder aan het wonder dat “kind” heet.