Pasar Lanaken maakt driedaagse fietstocht

Lanaken - Van 21 tot 23 augustus ging Pasar Lanaken op fietsweekend in de omgeving van Gent.

Met aandacht voor alle Covid-19 maatregelen hebben negentien leden daar enorm van genoten. Alleen voor de groepsfoto werden de mondmaskers even verwijderd. Er werd gefietst met de nodige afstand.

Ook het culturele aspect werd niet vergeten. Op dag één fietsten ze in Scheldeland, namelijk in de omgeving van het Donkmeer en de Kalkense meren tot Dendermonde. Voor vertrek kregen ze een zeer deskundige en interessante uitleg over dit mooie natuurgebied. Dag 2 werd besteed aan de Leieroute, gewoonweg prachtig. Wel moesten er enkele kasseistroken getrotseerd worden. Op deze route bezochten ze het kasteel van Ooidonk onder leiding van gepassioneerde gidsen. Dag 3 ging richting Oudenaarde over enkele bescheiden hellingen en terug langs de Schelde. In Oudenaarde werd het stadhuis met het MOU museum bezocht alsook een korte rondleiding over de mooie markt en achterliggende historische gebouwen