COLUMN: Intussen.....

Sint-Truiden - Francis Masure schrijft een column over het dagelijkse leven in Sint-Truiden.

Intussen is het werfgebeuren ‘thuis achter’ uit zijn hitteslaap ontwaakt. Na enkele weken van inactiviteit worden we terug dagelijks gewekt door noeste bouwvakkers die aan hun dagtaak beginnen. Tot voor enkele maanden was dit klokvast om 6u23 –alhoewel er dan geen enkele klok slaat- we konden er ons uurwerk op gelijk zetten. Een vreemd uur om te beginnen maar het zal wel zijn redenen gehad hebben. Ja, we krijgen dus in onze tuin ineens 14 gezinnen te gast verdeeld over 2 appartementsgebouwen van elk 7 eenheden en 9 meter hoog. Het zal een heel verschil zijn met de 30 rustige jaren die we er reeds wonen. Vanaf volgende zomer kunnen onze nieuwe buren, ondanks enkele bezwaarschriften tegen inkijk en privacy – hoe krijgen die bouwpromotoren dit toch allemaal geregeld- meegenieten van ons tuintje, terras en de slaapkamerescapades. Maar uiteraard heten we ze nu reeds welkom.

Intussen zijn ook de werken aan de renovatie van 165 sociale woningen op Nieuw Sint-Truiden terug begonnen. Frappant is het verwijderen van deuren en vensters die ‘hoop en al’ 10 jaar geleden geplaatst werden. Voor de rest zijn alle betrokken huizen reeds gestript tot op de blote muren. Borgloon mag dan wel zijn doorkijkkerkje hebben, Nieuw Sint-Truiden heeft zijn 165 doorkijkwoningen.

Intussen ligt het oude zwembad tegen de vlakte en verrijst het nieuwe Bloesembad als een feniks uit de as van zijn voorganger.

Intussen hebben enkele ijverige wegenwerkers zich creatief bezig gehouden met het schilderen van gele lijnen en pijlen op de Diestersteenweg ter hoogte van de kliniek. Je moet al architecturale studies gedaan hebben om er, zeker als fietser of voetganger, de verkeerssituatie te begrijpen. Het provisorisch zebrapad, of in dit geval het bijenpad (geel/zwart) loopt zelfs dwars door de geparkeerde wagens.

Intussen heb ik zelf mogen ondervinden hoe verantwoordelijk de bevolking zich gedraagt in het naleven van de coronamaatregelen…. door anderen. Vorige week tijdens de wekelijkse repetitie van blaaskapel de Oppenheimers kregen we onverwacht bezoek van de lokale politie, nadat een wel heel verantwoordelijke buur een illegale fuif had gemeld in ons repetitielokaal.

Intussen hebben eindelijk de fonteinen gespoten, en hoe. Een prachtig inauguratief spektakel omkaderd door enkel en alleen Truiens talent. Ik wist wel niet dat Lommelaar Buscemi eigenlijk een Truienaar is. Voorwaar een aanwinst voor onze stad.

Intussen zijn er, gelukkig maar een minderheid, Truienaren die dit alles aangrijpen om hun frustrerend vuil te spuien op het stadsbestuur, en die het nodig vinden om overal de bewoners van het opvangcentrum bij te betrekken. Triest……