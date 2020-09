Rijdt een deel van het Tour-peloton volgend jaar al met het gloednieuwe Classified-schakelsysteem, dat door Tom Boonen the next big thing wordt genoemd? En wat nog bigger is… Er ligt een stevige Limburgse saus over dit project, met een grote inbreng van Punch Powertrain (Sint-Truiden), LRM (Hasselt) en Ridley (Beringen).