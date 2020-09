Artiesten willen spelen, ook in coronatijden. Voor Applaus, de nieuwe voorstelling van Circus Ronaldo die donderdag in Heusden-Zolder in première gaat, blijft de circustent leeg. Het publiek mag, in kleine bubbels, stiekem onder het tentzeil gluren, tussen de woonwagens wandelen en plekjes ontdekken waar het nooit eerder is gekomen.