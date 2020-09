“Ik snap niet hoe we spelen. Niemand is tevreden. We werken nog niet lang met deze coach, maar we spelen te defensief.” De woorden van Roman Yaremchuk na de 1-0-zege tegen KV Mechelen zinderen na bij AA Gent. Want de 24-jarige spits staat niet alleen in zijn kritiek aan het adres van Laszlo Bölöni.