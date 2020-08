Netflix komt met gratis aanbod

Netflix laat mensen zonder abonnement op de streamingsdienst voortaan een aantal films gratis kijken. Daarnaast wordt van sommige series de eerste aflevering weggegeven. Om gebruik te maken van het aanbod, hoeft geen account aangemaakt te worden.

Het gratis aanbod bestaat uit Netflix Originals, zoals Stranger Things, de Spaanse serie Elite en de films The Two Popes en Bird Box. Het aanbod zal volgens Netflix van tijd tot tijd gewisseld worden. De gratis programma’s kunnen alleen via een webbrowser bekeken worden en niet in de Netflix-app. Opmerkelijk genoeg werkt de website niet op iPhones, maar wel op Android. De streamingdienst wil met het gratis kijkmateriaal nieuwe gebruikers trekken die nog niet bekend zijn met Netflix.