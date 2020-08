US OPEN. Verrassende Brit schakelt met Schwartzman eerste reekshoofd uit na fantastische comeback

De Argentijn Diego Schwartzman (ATP-13), kwartfinalist vorig jaar, is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij moest zijn meerdere erkennen in de Brit Cameron Norrie (ATP-76) na een lange vijfsetter: 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5.

Norrie ontmoet in de tweede ronde opnieuw een Argentijn, Federico Coria (AP-103). Die haalde het van de Taiwanees Jason Jung (ATP-122) na een opgave in de 5e set.

Schwartzman, het negende reekshoofd, had aanvankelijk de wedstrijd onder controle en won de eerste twee sets. Norrie serveerde veel agressiever in de derde en vierde set, die hij ook won. In de vijfde set won Schwartzman de break die hem naar een 4-3 voorsprong leidde. Toch kon hij het niet afmaken op twee punten van winst, mede omdat hij last kreeg van krampen. Norrie sloot de wedstrijd af na een derde wedstrijdbal, op de service van zijn tegenstander, na een stevige strijd van vier uur.

Foto: USA TODAY Sports

Tsitsipas en Pliskova eenvoudig door

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) heeft zich maandag makkelijk geplaatst voor de tweede ronde op de US Open. De Griek, het vierde reekshoofd, versloeg de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 41) na één uur en 38 minuten spelen in drie sets (6-2, 6-1 en 6-1).

Tsitsipas treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Slovaak Josef Kovalik (ATP 123) en de Amerikaan Maxime Cressy (ATP 168), die dankzij een uitnodiging op de hoofdtabel staat.

Bij de vrouwen heeft Karolina Pliskova (WTA 3) zich zonder problemen verzekerd van een plek in de tweede ronde. De als eerste geplaatste Tsjechische stond tegen de Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA 145) slechts vier games af. Het werd 6-4 en 6-0. Pliskova wacht nog altijd op haar eerste grandslamtitel. Vier jaar geleden stond ze in de finale van de US Open, waarin Angelique Kerber (WTA 23) haar in drie sets de baas was.

Kerber had het in haar eerste partij een stuk moeilijker met de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 59), maar won ook in twee sets (6-4 en 6-4).

Kristina Mladenovic (WTA 30) stelde ook een plek in de tweede ronde veilig. De Française ontdeed zich met 7-5 en 6-2 van de Amerikaanse Hailey Baptiste (WTA 236). De deelname van Mladenovic was vooraf onzeker, omdat ze in contact was geweest met haar besmette landgenoot Benoît Paire.

Foto: AP

Zverev boekt eerste zege na coronabreak

Alexander Zverev (ATP 7) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde op de US Open. De Duitser, het vijfde reekshoofd in New York, haalde het na drie uur en negen minuten tennis in vier sets (7-6 (7/2), 5-7, 6-3 en 7-5) van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 117). Het was voor Zverev zijn eerste officiële zege sinds de coronabreak. Op het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati verloor de Duitser nog in de eerste ronde van Andy Murray (ATP 115).

Zverev treft in de tweede ronde de Amerikaan Brandon Nakashima (ATP 223), die dankzij een wildcard op de hoofdtabel staat, maar desalniettemin in drie sets (6-3, 6-2 en 7-6 (7/3)) afrekende met de Italiaan Paolo Lorenzi (ATP 125).