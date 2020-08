David Silva (ex-Manchester City) test positief op coronavirus

David Silva, die in het tussenseizoen de overstap maakte van Manchester City naar Real Sociedad, heeft positief getest op het coronavirus. Dat maakte zijn nieuwe Baskische ploeg maandag bekend. Silva is bij Real Sociedad ploegmakker van Adnan Januzaj.

LEES OOK.Twee spelers van PSG zijn vermoedelijk besmet met coronavirus, drie positieve gevallen bij Atalanta

Silva werd de voorbije 72 uur twee maal getest. Bij een eerste test in Las Palmas was het resultaat negatief. Zijn tweede test, na een vlucht naar Bilbao, werd uitgevoerd in San Sebastian en was wel positief.

Sociedad meldt dat Silva geen symptomen heeft en momenteel in isolatie verblijft. De 34-jarige Spanjaard verliet afgelopen zomer Manchester City na tien jaar dienstverband.

Real Sociedad beëindigde La Liga vorig seizoen als zesde en komt dit seizoen uit in de groepsfase van de Europa League.