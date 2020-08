Lorena Wiebes pakt in GP Euromat eerste zege voor Sunweb: “Ploegtactiek perfect kunnen uitvoeren”

Lorena Wiebes heeft haar eerste zege in het shirt van Team Sunweb beet. De Nederlandse vertegenwoordigde tot en met 31 mei de kleuren van Parkhotel-Valkenburg. In de GP Euromat liet de 21-jarige iedereen achter haar na een massasprint.

“Ik kreeg een super leadout om me in de beste positie naar de sprint te leiden. Susanne Andersen nam me als laatste op sleeptouw en die werd nog mooi derde ook”, stelde Lorena Wiebes na de finish.

“Ik kende ook pech in de wedstrijd”, ging ze verder. “Ik moest zelfs overgaan tot een fietswissel omdat ik problemen had bij het schakelen. Ik bleef nog wat doorrijden maar er zat niets anders op dan toch een andere fiets aan te nemen. Ik kwam zo wat achterop te liggen maar gaandeweg kon ik toch weer mijn plaats in het peloton innemen. Toen Danielle Christmas ging aanvallen controleerden mijn teamgenotes de wedstrijd. In volle finale namen we haar terug en werd mijn kaart getrokken. Het was hier een mooie wedstrijd waarin we onze ploegtactiek perfect konden uitvoeren. Ik hoop nu maar dat we ons verdere programma kunnen afwerken. Voor mij staan er onder andere nog wedstrijden als De Panne en Parijs-Roubaix op het programma. Ik ben alvast blij dat ik een eerste keer heb kunnen winnen in het shirt van Team Sunweb.”

Foto: Geert De Rycke

Ritverslag

De wedstrijd bleef een hele tijd gesloten. Na tien ronden slaagden Lotte Kopecky en de Noorse Susanne Andersen er toch in om voor de grote groep uit te rijden. Het tweetal sprokkelde snel zo’n 20 seconden maar werd wat verderop toch weer tot de orde geroepen.

Na goed 60 kilometer koers vormde zich een nieuwe kopgroep. Daar maakten de Britse Pfeiffer Georgi en de Nederlandse meisjes Danique Braam en Mylene de Zoete deel van uit. Ook dit drietal kreeg geen vrijgeleide van het jagende peloton waardoor weer alles samen smolt.

Op 35 kilometer van de eindmeet trok de Britse Danielle Christmas in de aanval. Meteen stopten haar teamgenoten van Lotto-Soudal Ladies af in het peloton waardoor de voorsprong van de Britse snel opliep naar de minuut. Tot de rensters van Team Sunweb zich groepeerden en het tempo fiks de hoogte injoegen. Met nog drie ronden te rijden was de voorsprong van Danielle Christmas geslonken tot 15 seconden. De Britse bleef voor het peloton uitzwemmen tot op 3 kilometer van de finish en ze terug ingerekend werd. In de daaropvolgende massasprint haalde Lorena Wiebes het heel vlot voor de rest van het pak.