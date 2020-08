Thibaut Courtois en Eden Hazard weten wanneer ze met Real Madrid de Clasico spelen tegen FC Barcelona (zonder Messi?)

La Liga heeft maandag haar kalender bekendgemaakt voor komend seizoen, met op 25 oktober de Clasico tussen Barcelona en Real Madrid.

De competitie gaat van start op 13 september met een aangepast programma. Real Madrid - Getafe, FC Barcelona - Elche en Atlético Madrid - FC Sevilla worden op de eerste speeldag uitgesteld naar een latere datum, om de ploegen die in de Champions League en Europa League actief waren de nodige rust te gunnen. Atlético Madrid, Barcelona, Sevilla en Elche, dat als laatste promoveerde naar La Liga, mogen de tweede wedstrijd ook later op het seizoen spelen. Real Madrid, met Eden Hazard en Thibaut Courtois, speelt zijn openingswedstrijd op 20 september tegen het Real Sociedad van Adnan Januzaj, terwijl FC Barcelona, al dan niet met Lionel Messi, een week later in Camp Nou Villarreal ontvangt.

Het weekend van 25 oktober staat met rood omcirkeld in de agenda van Hazard en Courtois voor de topper op verplaatsing tegen Barcelona, de eerste voor Ronald Koeman als coach van de Catalanen. Op 11 april staat de terugwedstrijd geprogrammeerd in de Spaanse hoofdstad.

De wedstrijden in Spanje starten in ieder geval zonder publiek vanwege de coronapandemie. De volledige Spaanse voetbalkalender kan u hier bekijken.