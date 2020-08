Nieuwe kopzorgen voor Roberto Martinez: vier Rode Duivels haken af met blessures, Vermaelen mag Japan niet uit

Bondscoach Roberto Martinez mag vijf spelers schrappen voor de Nations League-duels in Denemarken (zaterdag) en thuis tegen IJsland (dinsdag). Dedryck Boyata, Nacer Chadli, Elias Cobbaut en Divock Origi zijn niet fit genoeg om dinsdag het trainingskamp van de Duivels in Tubeke te vervoegen. Thomas Vermaelen kreeg van de Japanse regering geen toestemming om af te reizen naar Europa.

De blessures van Dedryck Boyata en Elias Cobbaut waren al bekend. Boyata miste de voorbije oefenwedstrijden met zijn team Hertha Berlijn vanwege een achillespeesblessure. Cobbaut brak vrijdag in het competitieduel van Anderlecht bij Oostende (2-2) zijn enkel.

Nacer Chadli, die in het tussenseizoen terugkeerde naar Monaco, kwam niet in actie in de eerste twee competitieduels van de Monegasken in de Ligue 1. Divock Origi zat zaterdag evenmin in de selectie van Liverpool, dat de Community Shield verloor van Arsenal.

Tot slot is ook Thomas Vermaelen er niet bij tegen Denemarken en IJsland. De verdediger van het Japanse Vissel Kobe werd door Roberto Martinez vorige week dinsdag al niet opgenomen in zijn selectie. Martinez verklaarde toen nog wel dat Vermaelen nog toegevoegd kon worden, indien er een akkoord werd gevonden met de Japanse autoriteiten. Zover kwam het echter niet.