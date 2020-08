Angst voor corona lijkt helemaal verdwenen: reserveringen voor skivakanties lopen als een trein

De angst voor het coronavirus lijkt helemaal verdwenen. De reserveringen voor skivakanties lopen als een trein. Bij de Limburgse marktleider Snowtravel zijn er enkele hotels in Ischgl in de krokusvakantie al helemaal volzet. Het Oostenrijkse Ischgl was in maart dé broeihaard bij uitstek. De angst is weg, de zomer heeft ook geen vakantiegevoel geschonken en annuleren in geval van een roodgekleurd skigebied kan tot de dag van afreis. Dat zijn de redenen dat vandaag tot zestig procent van de skireizen al verkocht is.