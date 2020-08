Timothy Castagne (ex-KRC Genk) verhuist voor 20 miljoen euro naar Leicester City

Timothy Castagne (24) droomt al van kleins af aan van de Premier League. De Rode Duivel staat op het punt om die droom waar te maken, want het Engelse Leicester City biedt Atalanta 20 miljoen plus bonussen om hem in Engeland samen te brengen met Youri Tielemans en Dennis Praet. The Foxes zien in Castagne zowel een linker- als een rechterflankspeler.