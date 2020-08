Bromfietser rijdt dubbel zo snel als toegelaten in Diest

Diest - Een politiepatrouille plukte een bromfietser uit het verkeer die aan hoge snelheid op de Oude Baan reed. Bij controle bleek de bromfiets 58 km per uur te kunnen halen in plaats van de wettelijke maximale snelheid van 25 km per uur. Tegen de 29-jarige bromfietser uit Diest is proces-verbaal opgesteld.

Op de Leuvensesteenweg is maandagochtend rond 1 uur een 31-jarige bestuurder uit Retie betrapt die onder invloed van drugs reed. De man bleek ook niet over een geldig rijbewijs te beschikken. Hij zal zich later voor de politierechter moeten verantwoorden. (tb)