Bestuurders in Bilzen betrapt met gsm aan stuur

Bilzen - In Bilzen zijn maandag twee bestuurder beboet omdat ze met gsm in de hand rondreden. In de Maastrichterstraat kreeg de bestuurder een boete van 116 euro. Een andere overtreder op de Riemsterweg had ook een verlopen keuring en moet 174 euro betalen. Agenten stelden nog een pv op tegen een bestuurder wiens keuring al meer dan een jaar vervallen was.

Aan het politiecommissariaat van Bilzen is een 51-jarige Bilzenaar geverbaliseerd omdat die bruine heroïne op zak had. De gebruikershoeveelheid drugs werd in beslag genomen. De man kreeg ook een pv.