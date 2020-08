Drie bestuurders zonder geldig rijbewijs in Tongeren

Tongeren -

Maandagnamiddag heeft de politie Tongeren verkeerscontroles gehouden in de stad. Op de Luikersteenweg werden twee auto’s getakeld. Een voertuig was niet ingeschreven en niet verzekerd. Een andere auto had geen keuring meer en de bestuurder kon geen geldig rijbewijs en evenmin een verzekering voorleggen. Op de Maastrichtersteenweg werden twee bestuurders gecontroleerd die geen rijbewijs hadden. Hun voertuigen werden getakeld. De agenten stelden ook nog overtredingen vast wat betreft rijden zonder gordel en kinderen die niet vervoerd werden in een kinderzitje.