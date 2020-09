Patrijzen in een doos in het bos, waar jagers ze kunnen afschieten

Oudsbergen -

Afgelopen week stonden mensen met een doos voor onze deur. Tja, niets bijzonders natuurlijk, want elke dag staan hier meerdere mensen voor onze deur met een doos. Enkel... deze mensen hadden de doos gevonden in een bos in Genk. En ze hoorden dat er iets in de doos zat. Wat bleek toen we de doos openden? Maar liefst negen patrijzen staken verwonderd hun kopje omhoog. Het is wel zo dat ik nogal erg gekant ben tegen de jacht. Maar zelfs zonder kritisch te zijn over wat jagers allemaal uitspoken, kan je in dit geval niet anders dan ook hier uitgaan van een snode daad van een of andere jager. Heel waarschijnlijk wilde iemand zijn jachtgebied verrijken met wat patrijzen. In september gaat immers de jacht op de patrijs open. En als er geen patrijzen zitten, kan je er natuurlijk ook geen schieten. Net zoals met fazanten en everzwijnen regelmatig gebeurt, worden ook patrijzen her en der uitgezet. Kwestie van een overschot te hebben want anders kan er niets geschoten worden. Maar bij patrijzen schieten draait mijn maag nog een keer extra om. Deze vogels staan op de rode lijst van bedreigde soorten. En dan durven jagers beweren (en doen of ze dat zelf geloven) dat schieten belangrijk is om deze soort in stand te houden. Daar heb ik het nu heel erg moeilijk mee...