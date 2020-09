COLUMN Een autobiografie

Genk -

Hoe mooi kan Limburg zijn op een rustige zondagmiddag, bij een zonnetje van 20 graden? Ik rij naar het stadion van Genk voor de confrontatie met Club Brugge, aftrap halftwee. Geen hond op de weg, laat staan een auto. Erg sneu voor de vele families, die hun ziel en zaligheid voor Racing geven en hondstrouw elke thuiswedstrijd bijwonen. Vandaag blijft de deur potdicht. Persjongens mogen er wél in, de wereld oogt niet eerlijk. Ik stop aan het verkeerslicht op Hoevezavel. Lekker muziekje op de radio. In mijn achteruitkijkspiegel zie ik een blinkend voertuig naderen: een goudkleurige Rolls Royce. Hij stopt net achter me, het is een cabrio, een zeldzaamheid in de Rollsfamilie. Bij groen licht laat ik mij voorbijsteken om de wagen goed te kunnen observeren. De chauffeur draagt een pet, is wel nodig, want je pakt veel wind in zo’n open luxemobiel. Het is verdorie de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhaeghe (55). Limburg mag zich dan omgedoopt hebben tot fietsprovincie, toch blijft het heerlijk om zo’n Rolls over de weg te zien schuiven. Bij de kerk van Zwartberg rijdt hij te ver, want je kunt een nieuwe afslag nemen, aangelegd door de stad Genk voor de fans, die nu thuis moeten blijven en vanuit hun bubbel, zonder mondmasker, hun team luidkeels aanmoedigen. Uiteindelijk wint Club Brugge met 1-2 en met de drie punten op zak moet het lekker aanvoelen om rustig terug te bollen naar je hoofdkwartier in het kasteel van Strombeek-Bever. Bij deze een warme oproep aan Bart Verhaeghe: als Club Brugge volgende keer in Genk speelt en de mensen weer naar het stadion mogen, kom dan alsjeblieft opnieuw langs met die prachtige goudkleurige cabrio Rolls Royce, zodat we het genot met z’n allen kunnen delen. En wees vooral gul na deze belangrijke zege en koop voor elke speler die scoorde zo’n auto. Akkoord, dat kost wel iets, maar het staat ook sjiek. Hans Vanaken zal mij dankbaar zijn.