Gesloten Facebookgroep van politiemensen “zet aan tot racisme en geweld”

Er bestaat een gesloten Facebookgroep van actieve en gepensioneerde politiemensen waarin racistisch taalgebruik niet wordt geschuwd en in commentaren bovendien geweld wordt verheerlijkt. Dat meldt de nieuwswebsite Apache maandag. Die kreeg korte tijd toegang tot de groep ‘Thin Blue Line Belgium’ en deed een analyse van berichten die in augustus werden gepost.

In de Facebookgroep werden in augustus vooral berichten gedeeld en becommentarieerd over rellen en arrestaties in binnen- en buitenland. De posts op de Facebookpagina worden doorgaans druk becommentarieerd ...