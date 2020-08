Uitbater befaamde ‘Hotel Rwanda’ gearresteerd op beschuldiging van terrorisme

Paul Rusesabagina (66), de hoteluitbater die meer dan duizend levens redde tijdens de Rwandese genocide in 1994, is gearresteerd door het regime in Kigali op beschuldiging van terrorisme. De bekroonde film ‘Hotel Rwanda’ uit 2004 is gebaseerd op het verhaal van Rusesabagina, die na de genocide naar België vluchtte.