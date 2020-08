Advies bijgestuurd: 86 kinderen mogen dan toch naar school na sportkamp met twee besmette deelnemers

Het Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano beschouwen de 86 kinderen die vorige week deelnamen aan het gemeentelijk sportkamp in Assenede dan toch als laagrisico contacten. Dit betekent dat de betrokken kinderen gewoon aan het schooljaar kunnen beginnen. Dat meldt de stad in een persbericht.

In totaal testten twee kinderen van het kamp - dat plaatsvond van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus - positief op corona. Omdat de deelnemers aan het sportkamp één sportbubbel vormden, kwamen alle deelnemende kinderen met zekere waarschijnlijkheid in contact met de kinderen in kwestie. Om die reden adviseerden het Agentschap Zorg en Gezondheid en Scienscano vrijdag dat alle deelnemers aan het gemeentelijk sportkamp in quarantaine dienden te blijven tot 7 september. Gevolg: geen eerste schoolweek voor 89 kinderen. Maar dat advies werd nu dan toch bijgestuurd.

De gemeentelijke crisiscel werd maandagmiddag ingelicht dat het Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano de deelnemers aan het sportkamp toch beschouwen als laagrisico contacten. Daardoor vervallen de quarantaine- en testverplichtingen. Met andere woorden: de kinderen mogen morgen naar school, tenzij een toch reeds uitgevoerde test een positief resultaat zou opleveren.