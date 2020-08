Wit-Russische machtshebber Loekasjenko niet langer welkom in Baltische staten

Litouwen, Letland en Estland hebben een reisverbod afgekondigd tegen de Wit-Russische machtshebber Alexander Loekasjenko en verschillende aanhangers. Dat bericht het Duitse tv-journaal Tagesschau maandag online. De Baltische staten gaan zo verder dan de sancties die de Europese Unie overeen was gekomen.

De beslissing is een reactie op het geweld dat gebruikt is tegen betogers in Wit-Rusland, klinkt het. Volgens Tagesschau kondigden de Baltische staten reisbeperkingen af tegen dertig Wit-Russische verantwoordelijken ...