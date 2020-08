Een halfbakken coronavaccin zou meer kwaad dan goed doen. Dat stellen experts in een artikel gepubliceerd in het vermaarde The lancet. “Het virus zal nog een tijdje onder ons zijn, het vaccin zal dan ook lange tijd effectief moeten zijn”, zegt Johan Neyts, vaccinonderzoeker aan de KUL.

“Tot er een vaccin is.” Het is een plaat die is blijven hangen sinds de start van de Covid-19-pandemie. In de hoofden van velen is een vaccin synoniem met het einde van deze mondiale crisis. De druk is ...