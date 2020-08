Belgian Lion Pierre-Antoine Gillet keert met driejarencontract terug naar Oostende

Met de terugkeer van de power forward Pierre-Antoine Gillet en de aanwerving van de Amerikaanse center Thomas Welsh heeft recordkampioen Filou Oostende zijn kern tot twaalf spelers uitgebreid.

“Een zeer stabiele basis, bestaande uit acht spelers van vorig seizoen, zal worden aangevuurd door topcoach Dario Gjergja, die zijn engagement voor onze club voor vijf jaar heeft verlengd. De voorbije maanden hadden we het team al versterkt met twee supertalenten, de Belg Haris Bratanovic en de Servo-Kroaat Mario Nakic. Vandaag melden we trots dat we het jonge team aanvullen met twee extra krachten”, zegt algemeen coördinator Marie De Clerck.

“Met Thomas Welsh (24, 2m13) hebben we een goed passende, vlot scorende en sterk reboundende center getekend. Welsh deed ervaring op in de NBA. Gedurende het seizoen 2018-2019 stond hij elf matchen op het veld van de Denver Nuggets. Het vorige seizoen speelde hij voor Greensboro Swarm in de NBA G-League”, zegt De Clerck over de Californiër die een contract van één seizoen tekende.

Ook de Belgische international Pierre-Antoine Gillet (29, 2m01) verdedigt komend seizoen het rood-geel van Filou Oostende. “Als betrouwbare, hard werkende en raak shottende power forward is hij een absolute meerwaarde voor de ploeg van coach Gjergja”, meent Marie De Clerck. “Van 2013 tot 2017 speelde hij al voor Oostende. Daarna vertrok hij naar het Franse Chalon en de Spaanse clubs Tenerife en Fuenlabrada. Gillet tekende een contract van 3 jaar.”