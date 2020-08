Aantal nieuwe coronagevallen in Limburg stabiel, laagste aantal ziekenhuisopnames sinds 15 maart

In het dagelijkse nieuwsbulletin van Sciensano schommelt het aantal Limburgse coronabesmettingen al een tijdje rond de 165 gevallen per week. Een logisch gevolg is dat het reproductiegetal eveneens rond de 1 blijft hangen. In de jongste cijfers duiken we er met 0,975 er lichtjes onder.

Tussen 21 en 27 augustus raakten er 161 Limburgers op weekbasis besmet met het coronavirus of vijf minder (-3 %) dan de zeven dagen voordien. Maasmechelen legt met 26 gevallen de slechtste cijfers voor. Aanleiding hiervoor zijn twintig Portugese seizoensarbeiders die in het kasteel Vilain XIIII in Leut verblijven en positief hebben getest. Genk (24) en Beringen (13) vervolledigen het koppeloton. In België blijft intussen het aantal besmettingen gestaag zakken. Er zijn dagelijks gemiddeld 430 nieuwe gevallen of een daling van 14 % vergeleken met de cijfers van een week voordien.

LEES OOK. Simulatie UHasselt toont belang van coronamaatregelen: “We maakten een verschil”

Laagste ziekenhuisopnames

De Limburgse ziekenhuizen tellen intussen amper nog opnames van coronapatiënten. Het cijfer is gezakt naar vijf of het laagste aantal sinds 15 maart. Op de afdeling intensieve zorgen verblijven momenteel twee patiënten van wie er één aan de beademing ligt. Nationaal gaat het om 223 ingenomen ziekenhuisbedden of een kwart minder dan een week voordien. Op intensive care zijn er nu 71 patiënten opgenomen tegenover 87 op 23 augustus.

LEES OOK. Wilmès: “Als niemand zich er nog aan houdt, moeten we de bubbels herbekijken