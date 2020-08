H&M ontwerpt collectie met Highsnobiety

De Zweedse modeketen H&M gaat onder de noemer ‘Blank Staples’ een lijn ontwerpen met de bekende streetwear blog Highsnobiety. Die zal bestaan uit stuks in neutrale kleuren, zo staat er in een persbericht.

Verwacht je aan een reeks basics in duurzaam katoen in onder meer zwart, wit en taupe waarmee je eindeloos kunt combineren. De ontwerpen mixen en matchen naar wens is volledig de bedoeling van deze samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan een oversized shirt en pantalon uit de lijn met een opvallende halsketting uit je juwelenkistje voor een persoonlijke toets.

“Ik kan niet wachten om deze collectie tot leven te zien komen. Modeliefhebbers kunnen hun eigen stijl laten zien”, zegt David Fischer, oprichter en CEO van Highsnobiety. De ‘Blank Staples’-lijn hangt vanaf donderdag september in de rekken van geselecteerde H&M-filialen en zal vanaf die dag ook online te koop zijn.