Dilsen-Stokkem investeert in verkeersveilige schoolomgeving

Dilsen-Stokkem -

Iedere dag raken 14 kinderen betrokken in een ongeval van of naar school. Op de leeftijd van 12 en 16 jaar stijgt het risico op een ongeval het sterkst. Dat blijkt uit een analyse van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, Vias. In Dilsen-Stokkem heeft men de afgelopen maanden hard gewerkt om de schoolomgeving in het centrum van Dilsen verkeersveiliger te maken. Aan de scholencampus, waar vanaf morgen 2.000 leerlingen naar school gaan, werd een autovrij voetgangers-en fietsgebied aangelegd, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, werkt momenteel ook aan een nieuwe subsidie voor veilige fietsroutes.