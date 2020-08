Het Mechelse evenementenbureau Rawberry Group komt met ‘Under The Stars’naar Sint-Truiden. Het is een nieuwe belevenis gericht op de culinaire Bon-Vivants die open staan voor nieuwe ontdekkingen.

Under The Stars is een unieke culinaire pop-up belevenis in de openlucht. Hier kun je op intieme wijze genieten van outdoor cooking. De sfeervol ingerichte domes staan buiten maar binnen voelt het als ...