Gemeente betrekt Oudsbergenaren bij renovatie Landcommanderij Gruitrode

Oudsbergen -

In Gruitrode bij Oudsbergen is de ambitieuze renovatie van De Commanderij voorgesteld. De waterburcht wordt een poort tot het Nationale Park. Het gerenoveerde monument zal een ontmoetingsplaats zijn voor liefhebbers van natuur en cultuur, lokale verenigingen en ondernemers, én een van de weinige Noord-Limburgse kasteelsites die voor het publiek toegankelijk zijn. Een tweede Alden-Biesen. De burgers van Oudsbergen krijgen nu een maand de tijd om ideeën aan te reiken of opmerkingen te geven over de renovatieplannen.