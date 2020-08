Nog maar 20-tal asielzoekers in Lommels Parelstrand: "Tot volgende week in quarantaine"

Lommel -

Het asielcentrum op het Parelstrand in Lommel is sinds maandag bijna volledig leeg. Het streven om tegen eind augustus het centrum volledig af te bouwen wordt hiermee grotendeels gehaald. Momenteel verblijven er enkel nog de families van de vier asielzoekers die positief testte op corona. “Dit gaat in totaal om een 20-tal mensen die tot ten laatste midden volgende week in quarantaine moeten blijven”, stelt schepen Peter Vanderkrieken (CD&V).