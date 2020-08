Kersverse mama Katy Perry deelt eerlijke foto in ondergoed

De Amerikaanse popster Katy Perry (35) is vorige week voor het eerst mama geworden en toont op Instagram dat haar lichaam aan het ontzwangeren is. Als ode aan de glamoureuze Video Music Awards, poseert ze zoals ze dat op de rode loper zou doen, maar dan met een kwinkslag.

Op de foto, gemaakt met haar telefoon in de badkamerspiegel, staat Katy Perry met post-zwangerschapsbuikje. Ze draagt een huidskleurige borstvoedingsbeha en ondersteunende, grijze onderbroek met hoge taille. Ze lijkt klaar om moedermelk af te kolven voor haar dochtertje.

Perry, die op 27 augustus beviel van Daisy Dove Bloom, deelde het kiekje niet toevallig op zondagavond. Toen werden in New York immers de VMA’s uitgereikt. Ze knipoogde naar het evenement door de stylisten en ontwerpers achter haar outfit te vermelden, zoals sterren dat vaak doen als ze beelden delen van hun looks.

Geen klinkende namen à la Versace of Valentino in de tags van Perry. Ze vertelde - bij wijze van grap - dat haar haar en make-up voor deze editie werden gestyled door “uitputting”. Haar borstvoedingsbeha is er een van het merk Medela, haar onderbroek van Fridamom. Bij de post hoorde ook een streepje eigen muziek. Ze deelde bij wijze van zelfrelativering het hoesje van haar nummer ‘Not the end of the world’.