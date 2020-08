De hoogtepunten van de VMA Awards op een rij

Zondagavond zijn in New York de Video Music Awards uitgereikt . Die show zag er iets anders uit dan gewoonlijk. Er was door de coronacrisis geen groot publiek aanwezig en veel van de optredens waren op voorhand opgenomen. De opvallendste passages op een rij.

De Amerikaanse popster Lady Gaga mocht in totaal vijf awards in ontvangst nemen, waarvan ze er twee moet delen met haar ‘Rain on me’-collega Ariana Grande. Gaga hulde zich voor de gelegenheid in coutureoutfits met bijhorend masker. Een van de looks was een zilveren jurk van Valentino Haute Couture met bijpassend zilverkleurig masker. Bij de zilveren ballonjurk van Area, droeg ze een soort hippe ruimtehelm om zichzelf van het virus te vrijwaren.

Miley Cyrus kroop tijdens de show nog eens op haar ‘Wrecking ball’, die voor de gelegenheid een discobal aan een ketting was. Ze arriveerde op de uitreiking in een doorkijkjurk van Mugler, voor de performance trok ze een playsuit aan.

Foto: VIA REUTERS

Abel Testfayevan The Weeknd mocht het beeldje voor ‘Beste videoclip van het jaar’ in ontvangst nemen voor de clip bij ‘Blinding lights’. De zanger hulde zich voor het evenement in een rood pak met zwarte, lederen handschoenen. Zijn gezicht zag er gehavend uit, maar niemand heeft de Canadese ster in elkaar geslagen. De wonden horen bij de look uit zijn bekroonde videoclip.

Foto: AP

Topmodel Bella Hadid, die een knipperlichtrelatie heeft met Abel Testfaye, ging voor een luchtige outfit. Letterlijk, want de brunette koos voor een doorzichtig topje met net iets meer - strategisch gestikte - stof ter hoogte van haar boezem. Transparant bleek dus dé trend op de awarduitreiking.

Foto: AP

Van top tot teen in Versace? Joey King, de 21-jarige actrice bekend uit de ‘Kissing Booth’-films droeg een opvallende bloemenjurk van het Italiaanse luxelabel. De creatie doet denken aan de mini-jurkjes uit de jaren zestig.